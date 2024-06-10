İtalyan teknik direktörler EURO2024'te ön planda!

10 Haziran 2024 18:16 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 18:33

Futbol sahalarında tarihte ilk kez hapis cezası verildi!

Futbol sahalarında tarihte ilk kez hapis cezası verildi!

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turnuvada 5 İtalyan teknik direktör olması gözlerden kaçmadı.

5 İTALYAN TEKNİK DİREKTÖR

EURO2024'te İtalya milli takımı başta olmak üzere Türkiye, Macaristan, Slovakya ve Belçika'nın aktif teknik direktörleri İtalyan pasaportuna sahip durumdalar.

Türkiye'de Vincenzo Montella, Macaristan'da Marco Rossi, Slovakya'da Francesco Calzona ve Belçika'da Domenico Tedesco görev alıyor.

AVRUPA PASAPORTU OLMAYAN TEK ANTRENÖR SYLVİNHO

Turnuvada mücadele verecek 24 takım arasında sadece bir ülke Avrupalı teknik direktör ile çalışmıyor.

Arnavutluk'un başında yaklaşık 1,5 yıldır görev yapan Sylvinho, EURO 2024'te Avrupa dışından olan tek teknik adam konumunda yer alıyor.