A Milli Takım 626. maçına çıkıyor

10 Haziran 2024 08:08 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 00:06

Fenerbahçe'de oy sayım işlemi tamamlandı! Ali Koç seçimi kazanan isim oldu

Fenerbahçe'de oy sayım işlemi tamamlandı! Ali Koç seçimi kazanan isim oldu

Türkiye, 1923 yılından bu yana oynadığı 341'i resmi, 284'ü özel 625 maçta biri hükmen 242 galibiyet, 148 beraberlik ve 235 mağlubiyet yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 269'u deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 84'ü ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 852 gol attı, kalesinde 895 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla maç yapan milli takım, 625 karşılaşmanın 541'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

2024 YILINDA GALİBİYET ALAMADIK

A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki 4. maçına Polonya karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, bu yıl ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı. Ev sahibi takım, Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Milli Takım, yılın 2. maçında ise deplasmanda Avusturya'ya 6-1 gibi tarihi bir skorla kaybetti.

Türkiye, 2024'te 3. karşılaşmasında deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı.

Türkiye, Polonya karşısında 2024 yılının ilk galibiyetini almaya çalışacak.

MONTELLA'NIN 8. MAÇI

Türkiye, İtalyan futbol adamı Vincenzo Montella yönetiminde 8. maçına Polonya deplasmanında çıkacak.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, 4. maçında berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adamla çıktığı son 3 maçta galibiyet yaşayamadı.

Bu maçlarda 10 gol sevinci yaşayan milliler, kalesinde 10 gol gördü.