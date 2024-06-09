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EURO 2024'ü kaçıranlar listesine Meunier'de eklendi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
09 Haziran 2024 18:34 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 18:38
EURO 2024&#039;ü kaçıranlar listesine Meunier&#039;de eklendi!

Thomas Meunier, sakatlığı sebebiyle Belçika Milli Takımı’nın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

Trabzonspor'un sağ beki Thomas Meunier, Belçika'nın Lüksemburg'u 3-0 yendiği maçında 16. dakikasında sakatlanarak yerini Maxim De Cuyper'e bıraktı.

Meunier'nin sakatlığı nedeniyle Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkartıldığı ve EURO 2024'de forma giyemeyeceği belirtildi.

MEUNIER SEZON KARNESİ

Trabzonspor'un Belçikalı yıldızı bu sezon karadeniz ekibiyle forma bulduğu 19 maçta 1 gol 7 asist yaparak 8 gole katkı sağladı.

Thomas Meunier, Belçika'nın aday kadrosundan çıkartıldı

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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