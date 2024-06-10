A Milli Takım'da kadro sürprizi! Ümit Milli Takım'dan çağrıldı

10 Haziran 2024 11:17 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 11:28

2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) iddialı şekilde hazırlanan A Milli Takım'da Polonya ile bu akşam oynanacak hazırlık maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Yasin Özcan, davet üzerine A Milli Takım'ın Varşova kampına katıldı.

DAHA 18 YAŞINDA

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun Polonya maçının kadrosuna dahil edildiği bilgisine yer verildi. A ve Ümit Millî Takımlarımız, daha önceden belirlenen program çerçevesinde Polonya’nın başkenti Varşova’da kamp yapıyor.

İki ay-yıldızlı takım, 11 Haziran’da karşılıklı bir de antrenman maçı oynayacak.