A Milli Takım'da kadro sürprizi! Ümit Milli Takım'dan çağrıldı
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Haziran 2024 11:17 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 11:28
EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ın kadrosu, yaşanan sakatlıklar sonrası Ümit Milli Takım'dan sürpriz bir isimle takviye edildi.
2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) iddialı şekilde hazırlanan A Milli Takım'da Polonya ile bu akşam oynanacak hazırlık maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Yasin Özcan, davet üzerine A Milli Takım'ın Varşova kampına katıldı.
DAHA 18 YAŞINDA
Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun Polonya maçının kadrosuna dahil edildiği bilgisine yer verildi. A ve Ümit Millî Takımlarımız, daha önceden belirlenen program çerçevesinde Polonya’nın başkenti Varşova’da kamp yapıyor.
İki ay-yıldızlı takım, 11 Haziran’da karşılıklı bir de antrenman maçı oynayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı