Milli Takımımız Polonya maçı öncesi sahayı gezdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
09 Haziran 2024 21:21 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 21:23
Türkiye A Milli futbol takımımız Polonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi saha zeminini gezdi.
A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Polonya ile yapacağı hazırlık maçının oynanacağı PGE Narodowy Stadyumu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.
Karşılaşmanın son hazırlığını sabah saatlerinde Poznan'da yapan milliler, uçakla başkent Varşova'ya geldi ve ardından PGE Narodowy Stadyumu'na geçti.
Yürüyüş sırasında teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr