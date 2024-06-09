Beşiktaş, Ali Koç'u tebrik etti!

09 Haziran 2024 21:15 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 21:19

Fenerbahçe'de seçimin galibi Ali Koç'u, Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tebrik etti.

Beşiktaş sosyal medya hesabındaki gönderisinde "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Ali Y. Koç’u tebrik ediyor; kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.