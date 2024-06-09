3. Ali Koç dönemi başlıyor! 'Geleceğe yepyeni sayfa açalım'

09 Haziran 2024 20:18 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 21:13

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.

Sarı-lacivertli kulüpte yapılan seçimde rekor sayıda oy kullanıldı. Oy sayma işlemleri devam ettiği sırada Divan Başkanı Vefa Küçük, Ali Koç'un seçimleri kazandığını açıkladı.

Seçimi kazanan Ali Koç açıklamalarda bulundu.

3. dönemine giren Ali Koç'un açıklamaları;

"HER YERDE BÜYÜĞÜZ"

"Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldi mi coşkulu, yeri geldi mi gergin bir kongreyi geride bıraktık. Bugün, yaklaşık 28 bin üyemiz oy kullandı. Bu bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Her yerde büyüğüz, burada da büyüklüğümüzü gösterdik.

Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz.

Bir kaybeden olmasın kazanan olsun o da Fenerbahçe olsun dedim. Şimdi bunu hep birlikte gerçekleştirme zamanı. Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da izleyeceği, marka değerimizin gelişeceği bir dönem yarından itibaren başlamaktadır.

"GELECEĞE YEPYENİ BİR SAYFA AÇALIM"

Bütün dünyaya Fenerbahçe büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Bugün bu camianın bütün renklerini kucaklamak için buradayız. Hiçbir kulüpte olmayan bu dostluğu sahipleniriz. Size şampiyonluk yolunda belli tarihler verdik. Kırgınlıklar bitsin, geçmişi kapatalım ve geleceğe yepyeni bir sayfa açalım. Bu yolda samimi bir şekilde hiç düşünmeden, hesap kitap yapmadan bir adım atan herkese on adım atacağımızdan zerre şüpheniz olmasın. Siz olmasınız bu hayali gerçekleştirmek mümkün değildir.

"SİSTEME KARŞI ENERJİMİZİ KULLANALIM"

Sizden ricam artık Fenerbahçe'nin Başkanı'nı, hocasını sosyal medyada bir çerez haline getirmeyelim. Bize belden aşağı vuranlara karşı yıkmak istediğimiz sisteme karşı enerjimizi kullanalım. Eminim Riva taraflarında bu sonuçlardan memnun olmayan biri vardır.

"AĞAÇLARI BÜYÜTEN YAĞMURLARDIR"

Bize karşı güç gösterisi yapanlar çok iyi bilsinler ki ağaçları büyüten gök gürültüleri değil, yağmurlardır. Yarın sabah başlangıcımızı yapıyoruz. Gelin omuz omuza Fenerbahçe'nin geleceğini inşa edelim.

OY SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ülker Stadı'nda yapılan kongrede kullanılan 27 bin 489 oyun, 26 bin 947'si geçerli sayıldı.

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam etti.

Daha sonra Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük'ün öncülüğünde oy sayım işlemine başlandı.

Yaklaşık 3 saatte sayılan oyların sonucunda neticeyi de Küçük açıkladı.

Ali Koç, 16 bin 464 oy alarak 3. kez başkan seçilirken, Aziz Yıldırım 10 bin 483 oy aldı.