Aziz Yıldırım, seçimi kazanan Ali Koç'u tebrik etti!

09 Haziran 2024 19:07 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 22:26

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.

KAZANANI VEFA KÜÇÜK DUYURDU

Sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilen tarihi seçimde rekor sayıda oy kullanıldı. Oy sayma işlemleri devam ettiği sırada Divan Başkanı Vefa Küçük, Ali Koç'un seçimleri kazandığını açıkladı ve resmi açıklama için oy sayımının sona ermesi gerektiğini belirtti.

REKOR OY KULLANILDI

Türk spor tarihinin en yüksek katılımlı seçimi olan genel kurulda yaklaşık 27 bin oy kullanılarak rekor kırıldı.

AZİZ YILDIRIM BAŞARI DİLEDİ

Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım beraber podyuma çıkarak Fenerbahçeli taraftarları selamladılar. Eski Fenerbahçe başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım mikrofonu alarak taraftarlara seslendi. "Ali Koç ve arkadaşları bu sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Biz de elimizden ne destek geliyorsa vereceğiz." ifadelerini kullandı.