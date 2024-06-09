Fenerbahçe seçimlerinin sonuçlarına göre Aziz Yıldırım 10.483, Ali Koç 16.464 oy aldı
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde sonuçlar açıklandı. 27 bin 489 taraftarın oy kullandığı seçimleri yüzde 61,1 ile Ali Koç kazandı.
Ali Koç ve Aziz Yıldırım 6 yıl aranın ardından tekrardan karşı karşıya geldi.
İki başkanın karşılaştığı ikinci seçimlerin kazanını tekrardan Ali Koç oldu.
Aziz Yıldırım sahneye çıkarak seçimle ilgili konuşma yaptı.
Konuşmasında Ali Koç'u tebrik ederek "Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım, görevimizi yaptık, inşallah sayın Ali Koç ve arkadaşları çizdiğimiz harita doğrultusunda Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz" dedi.
ALİ KOÇ KAÇ OY ALDI?
27 bin 489 kişinin oy kullandığı seçimleri yüzde 61,1 ile kazanan Ali Koç, toplam 16 bin 464 oy aldı.
AZİZ YILDIRIM KAÇ OY ALDI?
Ülker Stadyumu'nda düzenlenen seçimlerde yüzde 38,9 oy oranı alan Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.
Açılan sandıklar ve çıkan oy sayıları ise Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardıklarına göre şöyle:
17 no'lu sandık
Ali Koç: 355
Aziz Yıldırım: 215
18 no'lu sandık
Ali Koç: 343
Aziz Yıldırım: 204
22 no'lu sandık
Ali Koç: 347
Aziz Yıldırım: 230
21 no'lu sandık
Ali Koç: 385
Aziz Yıldırım: 190
6 no'lu sandık
Ali Koç: 348
Aziz Yıldırım: 255
4 no'lu sandık
Ali Koç: 295
Aziz Yıldırım: 270