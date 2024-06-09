Fenerbahçe seçimlerinin sonuçlarına göre Aziz Yıldırım 10.483, Ali Koç 16.464 oy aldı

09 Haziran 2024 19:30 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 21:39

Ali Koç ve Aziz Yıldırım 6 yıl aranın ardından tekrardan karşı karşıya geldi.

İki başkanın karşılaştığı ikinci seçimlerin kazanını tekrardan Ali Koç oldu.

Aziz Yıldırım sahneye çıkarak seçimle ilgili konuşma yaptı.

Konuşmasında Ali Koç'u tebrik ederek "Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım, görevimizi yaptık, inşallah sayın Ali Koç ve arkadaşları çizdiğimiz harita doğrultusunda Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz" dedi.

ALİ KOÇ KAÇ OY ALDI?

27 bin 489 kişinin oy kullandığı seçimleri yüzde 61,1 ile kazanan Ali Koç, toplam 16 bin 464 oy aldı.

AZİZ YILDIRIM KAÇ OY ALDI?

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen seçimlerde yüzde 38,9 oy oranı alan Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.

Açılan sandıklar ve çıkan oy sayıları ise Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardıklarına göre şöyle:

17 no'lu sandık

Ali Koç: 355

Aziz Yıldırım: 215

18 no'lu sandık

Ali Koç: 343

Aziz Yıldırım: 204

22 no'lu sandık

Ali Koç: 347

Aziz Yıldırım: 230

21 no'lu sandık

Ali Koç: 385

Aziz Yıldırım: 190

6 no'lu sandık

Ali Koç: 348

Aziz Yıldırım: 255

4 no'lu sandık

Ali Koç: 295

Aziz Yıldırım: 270