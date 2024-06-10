Ersun Yanal, Amedspor ile ilk yabancı transferini gerçekleştirmek üzere!

10 Haziran 2024 18:26 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 18:35

Amedspor'da başkan Aziz Elaldı, yeni teknik direktörü Ersun Yanal ve isimlerinin anıldığı Younes Belhanda hakkında açıklamalarda bulundu.

BELHANDA AÇIKLAMASI

Faslı futbolcu Younes Belhanda iddiaları için konuşan başkan Elaldı, "Ersun Yanal'ın da içinde olduğu bir transfer komitemiz olacak. Amedspor olarak transferde ilk tercihimiz karakterli futbolcuları kadromuza katmak. Younes Belhanda'yı kadromuzu görmek isteriz. Belhanda çok önemli bir isim. Bu isimlerle görüşme noktasında ne olur bilmiyorum." dedi.

BELHANDA ÜLKEMİZİ YAKINDAN TANIYOR

34 yaşındaki ortasaha kariyerinde Galatasaray ve Adana Demirspor formaları terletmişti.

Galatasaray'da 2017-2021 yılları arasında çıktığı 131 maçta 22 gol atıp 23 asist üreten Belhanda, 2021-2023 yılları arasında ise Adana Demirspor'da oynadığı 74 maçta 19 gol atarken 11 asist kaydetmişti.