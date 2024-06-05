Beşiktaş'ın 49 yaşındaki yeni teknik direktörü Hollandalı Giovanni van Bronckhorst, 2+1 yıllık anlaşma imzaladı

05 Haziran 2024 19:21 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 19:27

Beşiktaş, yeni teknik direktörünü duyurdu.

49 yaşındaki Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Van Bronckhorst'un yardımcıları olarak Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin görev yapacağı belirtildi.

Giovanni van Bronckhorst, geçtiğimiz dönemde İskoç ekibi Rangers'ta teknik direktörlük yaparken, Türk futbolcu Rıdvan Yılmaz'ı bu kulübe transfer etmişti.

Tecrübeli teknik adamın, Beşiktaş ile yapacağı yeni başlangıç merakla bekleniyor.

Bu anlaşma, Beşiktaş camiasında büyük bir heyecan ile karşılanırken, Van Bronckhorst'un takımın başında neler başaracağı da şimdiden büyük bir merak konusu.