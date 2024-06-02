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Beşiktaş'a veda etti! Ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
02 Haziran 2024 22:25 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 22:26
Beşiktaş&#039;a veda etti! Ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Cezayirli kanat futbolcu Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılara sosyal medya hesabından veda etti.

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'a sosyal medya hesabından veda etti.

Cezayirli futbolcu kendi Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu şekilde:

"TEKRAR YOLUMUZ KESİŞECEK"

"4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur, hem mucizevi hem zor anlardan sonra. Teşekkür etmekten başka söylenecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim Bir kez kartal olduysan hep öyle kalırsın"

GHEZZAL KARNESİ

Bu sezon 34 resmi maçta süre alan Ghezzal 2 gol atıp 4 asist yaptı. Deneyimli futbolcu Beşiktaş'ta 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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