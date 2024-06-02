Ampute Milli takımımız İsrail'i 6 golle geçti

02 Haziran 2024 20:19 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 20:26

Avrupa ve dünya şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu'nun ilk maçında İsrail'i 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvaya muhteşem bir başlangıç yaptı. Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024'te C Grubu'nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, ilk maçında Camille Fournier Stadyumu'nda İsrail ile karşı karşıya geldi.

Milliler, grubun ikinci maçında yarın TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak.

İSRAİL PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan İsrail takımı ısınmaya ve seremoniye çıkarken, tribünler tarafından protesto edildi. Taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, yaşasın Gazze" tezahüratlarında bulundu. İsrail'in milli marşı okunurken, taraftarlar ıslıklarken, ay-yıldız oyuncular da yan dönerek protestoya katıldı. Ayrıca Ampute Milli Takımı, İsrailli oyuncularla selamlaşmadı.