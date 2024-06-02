Fernando Muslera gözünü Bülent Korkmaz'ın rekoruna dikti!

02 Haziran 2024 19:58 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 20:15

Jose Mourinho Fenerbahçe'de! 'Sizin hayaliniz benim hayalim'

Jose Mourinho Fenerbahçe'de! 'Sizin hayaliniz benim hayalim'

Galatasaray'ın 2011 yaz transfer döneminde takıma kattığı Fernando Muslera, oynadığı oyunla adını efsaneler arasına yazdırdı. Uruguaylı kaleci; bu zaman diliminde 7 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 kez de Süper Kupa zaferi yaşadı. Yeni rekor için hedef koyan Fernando Muslera, şampiyonluk sayısında gözünü zirveye dikti.

MUSLERA REKOR PEŞİNDE

Tecrübeli kaleci, Galatasaray'da en çok şampiyonluk yaşayan yabancı futbolcu konumunda yer alırken sarı-kırmızılı kulüp tarihinde en çok lig şampiyonluğu yaşayan futbolcu ise 8 şampiyonlukla Bülent Korkmaz.

SÖZLEŞMESİNDE OPSİYON VAR

37 yaşındaki file bekçisi ligde bir kez daha mutlu sona ulaşırsa bu rekora ortak olacak. Muslera'nın sözleşmesi, önümüzdeki sezonun ardından sona erecek. Tecrübeli file bekçisiyle yola devam etmek istenirse sözleşmedeki opsiyon devreye girecek.

MUSLERA'NIN SEZON KARNESİ ÇOK İYİ

Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 56 resmi maçın 52'sinde forma giydi. Ligde 37 maçta görev yapan Uruguaylı eldiven, bu karşılaşmaların 17'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.