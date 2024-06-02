Jose Mourinho Fenerbahçe'de! 'Sizin hayaliniz benim hayalim'

02 Haziran 2024 19:32 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 20:01

Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atıyor.

Tecrübeli teknik adam, dün gece Wembley'de Şampiyonlar Ligi Finali'nde yorumculuk yaptıktan sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve Acun Ilıcalı ile İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra birkaç saat otelde dinlenen Mourinho, ardından imza töreni için Ülker Stadyumu'na geldi.

İMZALAR ATILDI

Fenerbahçe Bakanı Ali Koç ve Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, 19.07'de sahaya çıktı. Tribünleri dolduran taraftarlar meşaleler yakarak, Mourinho tezahüratlarında bulundu.

İmza öncesinde Ali Koç açıklamalarda bulundu.

"Büyük Fenerbahçe ailesi, büyük Fenerbahçe taraftarı kurulduğumuzdan bu yana 100 yılın üzerinde maçlarımızı oynadığımız tarihi mabedimize hoş geldiniz. Ekranlarda bizi seyreden milyonlarca taraftarımızı selamlıyorum. Bugün kulübümüz adına tarihi bir adım atıyoruz. İnşallah, Allah sonunu hayırlı getirir. Teknik direktörümüz Jose Mourinho'ya, "Hoş geldin" diyorum.

"DÜNYA TARİHİNİN İLK 5 HOCASINDAN BİRİDİR"

Kendisi tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü ilk 5 hocadan biridir. Fenerbahçe'mizin şampiyonlukları için bizi tercih etmiştir. Kendisi dünyanın en büyük kulüplerinde yılın teknik direktörü ödülünü kazanmış, 27 kupa kazanmış, dünyada tek 3 UEFA kupası kazanmış ve adını dünya futboluna yazdırmış dünya markası olmuş bir teknik direktörümüz vardır. Bugün attığımız imza, Fenerbahçe'yi taşımak istediğimiz seviyenin müjdeleyicisidir. Başka kulüplerdeki, başka liglerdeki "Winner" hoca konumunu burada gösterecektir.

"MOURİNHO KULÜBÜMÜZÜN OLAĞANÜSTÜ TANITIMINI YAPTI"

Jose Mourinho dün akşam yaptığı yorumlarla kulübümüzün ve memleketimizin olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır. Yapmaya da devam edecektir. Halihazırda çok kuvvetli bir kadromuz var. İnşallah olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde hepsini tutacağız. Üstüne koyacağımız oyuncularla birlikte, bu senenin zaten gerçek şampiyonu biziz, seneye hepimizin arzuladığı şampiyonluk önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye hepimizin hedeflediği ulaşacağımız şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır. İçimiz, içimize sığmıyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yaşa Fenerbahçe."

Ali Koç'tan sonra yeni teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

"Tünaydın. İlk önce sevginize teşekkür ediyorum. Adım Fenerbahçe ile geçtiği ilk andan itibaren gösterdiğiniz sevgiyi hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra sevgiyi görür ama ben şimdiden bunu hissettim.

"FENERBAHÇE BEDENİMİN BİR PARÇASI"

Bana büyük bir sorumluluk veriyor. Size söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim. Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası. Futbol bir tutku ve bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Ali Koç'la tanıştığım ilk andan itibaren buraya sizler için burada olmayı çok istedim.

"SİZİN HAYALLERİNİZ, BENİM HAYALLERİM"

Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Sizin bir tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim..."

TARAFTARDAN AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Fenerbahçe başkanı Ali Koç konuşması esnasında taraftarların "Aziz Yıldırım" tezahüratları duyuldu.