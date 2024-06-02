Azerbaycan'da amatör golf turnuvası düzenlendi

02 Haziran 2024 21:03 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 21:09

Jose Mourinho Fenerbahçe'de! 'Sizin hayaliniz benim hayalim'

Jose Mourinho Fenerbahçe'de! 'Sizin hayaliniz benim hayalim'

Dreamland Golf Kulübü'nde yapılan turnuva, Azerbaycan'da yaşayan golf tutkunlarını bir araya getirdi.

THY Bakü Müdürü Hamid Eldeleklioğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada THY olarak bu organizasyonu 2013'te 12 destinasyonda 12 turnuvayla başlattıklarını, bugün 67 ülkede 117 destinasyonda bu turnuvayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Turkish Airlines World Golf Cup"ın kendi türünde dünya golf turnuvaları arasında en büyük turnuva olduğunu aktaran Eldeleklioğlu, turnuvanın Azerbaycan ayağına 50'nin üzerinde oyuncunun katıldığını belirtti.

Eldeleklioğlu, Antalya Belek'te bir haftalık tatil hediye edecekleri galibin, diğer ülkelerdeki turnuvaların galiplerinin yer alacağı turnuvada yarışacağını kaydetti.