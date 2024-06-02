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Saint Etienne 2 yıl aradan sonra tekrar Ligue 1'e yükseldi

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
02 Haziran 2024 21:23 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 21:26
Saint Etienne 2 yıl aradan sonra tekrar Ligue 1&#039;e yükseldi

Saint Etienne, play-out'ta iki maçın sonucunda Metz ile toplam skorda rakibine 4-3'lük üstünlük kurdu ve Ligue 1'e yükseldi.

Fransa Ligue 1 biletini alan son takım belli oldu.

2 YIL SONRA TEKRAR LİGUE 1'DE

Metz - Saint Etienne play-out final eşleşmesinde ilk maç Saint Etienne'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Metz'in ev sahipliğinde oynanan ikinci maç ise 2-2 berabere bitti.

Rakibine 4-3'lük üstünlük kuran Saint Etienne, 2 yıl sonra Ligue 1'e yükseldi.

LİGUE 1'İ 10 KEZ KAZANDI

Saint Etienne tarihinde 10 kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşayarak PSG'nin hemen ardından bu kupayı en çok müzesine götüren takım olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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