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Gabriel Paulista, Beşiktaş'a imzayı attı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
15 Haziran 2024 17:41 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 17:50
Gabriel Paulista, Beşiktaş&#039;a imzayı attı!

Siyah-beyazlı takım, Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu'nun transferi konusunda oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. 

Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 euro, 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 euro imza parası 3 yılda ödenecektir. "

BÜYÜK TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin EC Vitoria takımında başlayan tecrübeli futbolcu daha sonra sırasıyla Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atletico Madrid formaları giydi.

Beşiktaş, Gabriel Paulista ile anlaşma sağladı! İstanbul'a geliyor! - Orta Çizgi - Beşiktaş Haberleri | Beşiktaş Transfer Haberleri

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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