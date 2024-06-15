Gabriel Paulista, Beşiktaş'a imzayı attı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
15 Haziran 2024 17:41 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 17:50
Siyah-beyazlı takım, Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Beşiktaş sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu'nun transferi konusunda oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 euro, 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 euro imza parası 3 yılda ödenecektir. "
BÜYÜK TAKIMLARDA FORMA GİYDİ
Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin EC Vitoria takımında başlayan tecrübeli futbolcu daha sonra sırasıyla Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atletico Madrid formaları giydi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr