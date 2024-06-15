EURO 2024 açılış maçında Almanya İskoçya'yı 5-1 mağlup etti

15 Haziran 2024 00:16 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 00:29

Almanya, ev sahibi olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İskoçya'yı 5-1 mağlup etti.

Münih Futbol Arena'da oynanan karşılaşmada Almanya, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Füllkrug ve Emre Can'ın golleriyle galibiyete ulaştı.

İskoçya'nın tek golü Antonio Rüdiger'in kendi kalesine attığı golle geldi.

ALMANYA İSKOÇYA MAÇI VAR KARARI NE OLDU?

Maçta VAR, Almanya'nın kazandığı bir penaltıyı iptal ederken, bir diğer pozisyonda penaltı ve kırmızı kartla sonuçlandı.

İlkay Gündoğan'a yapılan faul sonrası verilen penaltı, İskoçya'nın 10 kişi kalmasına neden oldu.

VAR, Almanya'nın bir golünü de ofsayt gerekçesiyle iptal etti.