EURO 2028, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenecek
EURO 2028, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuva, futbolseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.
2028 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028), Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenecek.
Futbolseverler, bu iki ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvanın heyecanını şimdiden yaşamaya başladı.
Turnuva, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin çeşitli şehirlerinde oynanacak maçlarla gerçekleşecek.
EURO 2028 İÇİN NELER HAZIRLANIYOR?
Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti, EURO 2028 için şimdiden hazırlıklara başladı.
Stadyumların yenilenmesi ve altyapı çalışmalarının hızla devam ettiği belirtiliyor.
Bu hazırlıklar, turnuvanın kusursuz geçmesi ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatması amacıyla yapılıyor.
EURO 2028, futbolseverlere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.
Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti, zengin futbol kültürleri ve taraftar desteğiyle biliniyor.
Amıcam allah sana ve yengeye uzun ömürler versin gülen yüzün hiç solmasın