Halil Umut Meler, EURO 2024 için görevlendirildi! İlk maçına çıkacak

15 Haziran 2024 18:18 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 18:27

FIFA kokartlı Türk hakemimiz Halil Umut Meler, EURO 2024 E Grubu'nda Belçika - Slovakya maçında düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Frankfurt şehrinde 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da oynanacak mücadelede Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.

Maçta Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstlenecek.

E grubunda Belçika ve Slovakya'nın yanı sıra Romanya ile Ukrayna'da mücadele verecek.