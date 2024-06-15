İspanya, Hırvatistan karşısında net galibiyet aldı! 3-0

15 Haziran 2024 20:57 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 21:13

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta İspanya ile Hırvatistan karşılaştı.

İspanya ilk yarıya çok hızlı başlayarak 29. dakikada Morata ile golü bularak skoru 1-0'a getirdi. İlk golden fazla zaman geçmezken 32. dakikada ise Fabian Ruiz ile İspanya ikinci golü buldu.

45+2. dakikada ise sahneye Dani Carvajal çıktı ve ilk yarı 3-0'lık skorla son buldu.

İkinci yarı daha dengeli bir maç oynandı.

80. dakikada Petkovic'in kullandığı penaltı atışını Unai Simon kurtararak Hırvatistan'a gol izni vermedi.

Karşılaşma 3-0'lık İspanya'nın galibiyetiyle tamamlandı.

LAMAL TARİHE GEÇTİ

İspanya ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geldiği B grubu karşılaşmasında sahaya 11'de başlayan Barcelona'nın futbolcusu Lamine Yamal tarihe geçti.

Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en genç futbolcu (16 yaş, 338 gün) olan Yamal ilk yarıda yaptığı asistle aynı zamanda EURO 2024'te asist yapan en genç isim oldu.

LAMAL'IN KARNESİ

Barcelona'nın genç yıldız adayı henüz 16 yaşında olmasının yanı sıra bu sezon Katalan ekibinde 50 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda ise 7 gol 10 asistlik performans ortaya koydu.

İspanya Milli Takımı için ise 8 milli maça çıkarken 2 gol kaydetti.

MORATA EURO TARİHİNDE 7. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Alvaro Morata, Hırvatistan karşısında takımının ilk golünü atarak organizasyon tarihinin en skorer futbolcuları listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

Morata, 7'şer gollü Fransız Antoine Griezmann ve İngiliz Alan Shearer'ı yakaladı.

Turnuvanın en skoreri Portekizli Cristiano Ronaldo 14 ve ikinci sıradaki Fransız Michel Platini 9 gole sahip.

MODRİC 5. TURNUVASINA ÇIKTI

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, kariyerindeki 5'inci Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

Turnuva tarihinde 14. maçına çıkan Modric, EURO 2008, 2012, 2016 ve 2020'den sonra EURO 2024'te de sahne aldı.

Tecrübeli futbolcu, Hırvatistan Milli Takımı'nın 5 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren ilk oyuncusu olmayı başardı.

FENERBAHÇELİ LİVAKOVİC 11 BAŞLADI

Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini, Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic korudu.

Livakovic, İspanya'nın ilk devrede üst üste bulduğu gollere engel olamadı.