Fenerbahçe'nin yıldızına Galatasaray dahil 6 takımdan teklif 

15 Haziran 2024 22:18 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 22:49

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'den maaşında indirim yapması isteği kabul görmezken transferde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de kalmak istiyor ve düzenini bozmak istemiyor. Ancak Fenerbahçe yönetiminin Batshuayi'den maaşında indirim yapması yönündeki isteği oyuncu tarafından kabul görmedi.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Batshuayi takımda kalmak ve düzenini korumak isterken sarı-lacivertli yönetim maaşında indirim yapması talebi oyuncu tarafından reddedildi.

GALATASARAY TALİP OLDU!

30 yaşındaki Belçikalı golcü oyuncu için birçok teklif oyuncunun menajerine sunulurken son şampiyon Galatasaray da Batshuayi'ye talip oldu.

Al-Shabab, Marsilya, Crystal Palace'dan teklif alan futbolcu İstanbul'dan ayrılmayı düşünmezken Galatasaray'ın teklifine ise sıcak bakabilir. Yıldız futbolcu toplamda 6 kulüpten teklif aldı.