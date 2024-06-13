Fenerbahçe'de iç transfer! 3 yıllık anlaşma sağlandı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
13 Haziran 2024 18:34 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 18:36
Fenerbahçe Spor Kulübü yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe yönetimi, iç transferde sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, kulüp ile masaya tekrardan oturdu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre, Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Yandaş'ın İstanbul'a dönüşü sonrasında resmi imzaların atılması bekleniyor.
3 GOL 6 ASİSTLİK KATKI
Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe'de 27 maçta forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 6 asist üretti.
Oyak Renault altyapısında yetişen Mert Hakan Yandaş daha sonra Altınordu, Tire 1922, Menemen Belediye ve Sivasspor'da oynadı. Mert Hakan Yandaş'ın güncel piyasa değeri ise 1 milyon 300 bin euro.
Kaynak: TGRT Haber