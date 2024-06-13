Alex de Souza Fenerbahçe'nin yıldızına kancayı taktı

13 Haziran 2024 17:11 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 17:15

Teknik direktörlüğe Fenerbahçe’nin efsanesi Alex de Souza’yı getiren Akdeniz ekibi, Fenerbahçe'den sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor'un, sarı lacivertlilerden Emre Mor'a talip olduğu öğrenildi.

NURİ ŞAHİN VE SERGEN YALÇIN DA İSTEDİ

Antalyaspor'da son iki transfer döneminde hem Nuri Şahin'in hem de Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Emre Mor'a Alex de Souza da talip oldu.

Brezilyalı teknik adamın raporu doğrultusunda 26 yaşındaki futbolcuyu bir kez daha gündemine alan kırmızı beyazlılar, transferini engelini kaldırması halinde somut adım atabilecek.

KARAGÜMRÜK'E KİRALANDI

Kırmızı beyazlılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında da listesinde bulunan Emre Mor için transfer engeli bulunduğu sebebiyle resmi adımları atamamıştı.

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Emre Mor'un, sarı lacivertlilerle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

21 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezonun ilk devresini Fenerbahçe'de geçiren ve fazla şans bulamadığı Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor, sezon boyunca toplamda 21 maça çıktı.

994 dakika oyunda kalan başarılı futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.