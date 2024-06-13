Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü istiyor

13 Haziran 2024 09:12 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:12

Galatasaray’da beklenen ayrılık! İspanyol devi Nelsson için 15 milyon euro talep edildi

Galatasaray’da beklenen ayrılık! İspanyol devi Nelsson için 15 milyon euro talep edildi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Icardi'nin yanına yedek forvet arayışlarına girdi. Teknik direktör Okan Buruk forvet transferi için Fenerbahçe'nin eski golcüsüne talip oldu.

Mergim Berisha'yı çok beğendiğini ifade eden Okan Buruk, Alman golcünün kiralanması için Galatasaray yönetimine rapor sundu. Icardi'nin arkasında güçlü bir forvet rotasyonu oluşturmak isteyen Okan Buruk talebini yönetime iletti.

EURO 2024 BEKLENECEK

Bu talebi olumlu karşılayan Dursun Özbek yönetimi, Berisha'nın transferi için EURO 2024'ün bitmesini bekleyecek ve pazarlıklara başlayacak.