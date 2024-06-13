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Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü istiyor

Editör: Murat Makas / Kaynak: Mynet
13 Haziran 2024 09:12 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:12
Okan Buruk, Fenerbahçe&#039;nin eski golcüsünü istiyor

Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray yeni sezon için Icardi'nin yanına Fenerbahçe'nin eski forvetine talip oldu.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Icardi'nin yanına yedek forvet arayışlarına girdi. Teknik direktör Okan Buruk forvet transferi için Fenerbahçe'nin eski golcüsüne talip oldu.

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü istiyor - 1. Resim

Mergim Berisha'yı çok beğendiğini ifade eden Okan Buruk, Alman golcünün kiralanması için Galatasaray yönetimine rapor sundu. Icardi'nin arkasında güçlü bir forvet rotasyonu oluşturmak isteyen Okan Buruk talebini yönetime iletti.

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü istiyor - 2. Resim

EURO 2024 BEKLENECEK

Bu talebi olumlu karşılayan Dursun Özbek yönetimi, Berisha'nın transferi için EURO 2024'ün bitmesini bekleyecek ve pazarlıklara başlayacak.

Kaynak: Mynet
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