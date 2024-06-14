Fenerbahçe hazırlık maçları 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho yönetiminde yapacağı ilk hazırlık maçlarının tarihleri ve rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler Avusturya'daki kampta 3 hazırlık maçı oynayacak.
Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonu öncesi kamp programı belli oldu.
Avusturya'da kampa girecek olan sarı-lacivertliler Avusturya'da kampa girecek.
FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya göre hazırlık maçları 6-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
Sarı-lacivertliler bu dönemde aralarında Strasbourg'unda bulunduğu 3 takım ile karşı karşıya gelecek.
13 Temmuz tarihinde ise kamp sürecini bitirerek tekrardan İstanbul'a dönüş gerçekleşecek.
Maçların biletlerinin ise önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor.
Hazırlık maçlarının saatleri ve günleri şöyle:
6 Temmuz Cumartesi saat 19.00
Fenerbahçe - Admira Wacker (BSFZ ARENA)
10 Temmuz Çarşamba saat 19.00
Fenerbahçe - Hajduk Split (Merkur Arena)
13 Temmuz Cumartesi saat 18.30
Fenerbahçe - Strasbourg (Merkur Arena)