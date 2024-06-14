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Fenerbahçe hazırlık maçları 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
14 Haziran 2024 11:47 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:59
Fenerbahçe hazırlık maçları 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho yönetiminde yapacağı ilk hazırlık maçlarının tarihleri ve rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler Avusturya'daki kampta 3 hazırlık maçı oynayacak.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonu öncesi kamp programı belli oldu.

Avusturya'da kampa girecek olan sarı-lacivertliler Avusturya'da kampa girecek.

Fenerbahçe hazırlık maçları 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak - 1. Resim

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya göre hazırlık maçları 6-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Sarı-lacivertliler bu dönemde aralarında Strasbourg'unda bulunduğu 3 takım ile karşı karşıya gelecek.

13 Temmuz tarihinde ise kamp sürecini bitirerek tekrardan İstanbul'a dönüş gerçekleşecek.

Maçların biletlerinin ise önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor.

Hazırlık maçlarının saatleri ve günleri şöyle:

6 Temmuz Cumartesi saat 19.00

Fenerbahçe - Admira Wacker (BSFZ ARENA)

10 Temmuz Çarşamba saat 19.00

Fenerbahçe - Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi saat 18.30

Fenerbahçe - Strasbourg (Merkur Arena)

Kaynak: TGRT HABER
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