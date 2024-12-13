2026 Dünya Kupası eleme kuraları saat kaçta? İşte, Türkiye'nin rakipleri

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

13 Aralık 2024 13:18 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 13:20

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün ayında gerçekleştirilecek grup kura çekiminin saati, futbolseverlerin merakla beklediği bir gelişme. İşte Türkiye’nin yer aldığı torba ve olası rakipler.