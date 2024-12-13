2026 Dünya Kupası eleme kuraları saat kaçta? İşte, Türkiye'nin rakipleri
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün ayında gerçekleştirilecek grup kura çekiminin saati, futbolseverlerin merakla beklediği bir gelişme. İşte Türkiye’nin yer aldığı torba ve olası rakipler.
UEFA Uluslar Ligi’ndeki grup aşamasının tamamlanmasının ardından, gözler 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekimine çevrildi. 2026 Dünya Kupası’nda ilk kez 48 takım yer alacak ve gruplar genişletilmiş formatta düzenlenecek.
2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının tamamlanmasının ardından gözler 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimine çevrildi. 2026 Dünya Kupası elemeleri 13 Aralık Cuma (bugün) saat 14.00’de Zürih’te yapılacak.
2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ HANGİ KANALDA?
2026 Dünya Kupası elemeleri, TV 8,5, Exxen platformu ile FIFA+ web sitesi ve uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA, TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?
2026 Dünya Kupası grup kura torbaları kesinleşti. Türkiye, Avrupa elemelerine 2. torbadan katılacak. İşte torbalara göre dağılımlar ve Türkiye’nin muhtemel rakipleri:
1. Torba:
İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya
2. Torba (Türkiye’nin Bulunduğu Torba):
Türkiye, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Norveç
3. Torba:
İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail
4. Torba:
Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya.
5. Torba:
Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino.