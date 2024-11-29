2026 Dünya Kupası elemeleri ne zaman? Türkiye 2.torbada yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

29 Kasım 2024 10:08 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:11

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu. Aralık ayında gerçekleştirilecek grup kura çekimi, futbolseverlerin merakla beklediği bir gelişme. İşte Türkiye’nin yer aldığı torba ve olası rakipler.