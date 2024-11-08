2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın nerede yapılacağı belli oldu

08 Kasım 2024 13:58 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 14:18

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın nerede yapılacağı açıklandı. CEV tarafından açıklanan bilgilere göre turnuvaya Türkiye ev sahipliği yapacak. Türkiye ile birlikte düzenleyecek diğer ülkeler de belli oldu.

Filenin Sultanları'nın katılmayı garantilediği 2026 KadınlarAvrupa Voleybol Şampiyonası'nın nerede düzenleneceği CEV tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından voleybolu yakından takip eden vatandaşlar tarafından 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası nerede sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

2026 KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI NEREDE?

CEV tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak.

Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç'in birlikte düzenleyeceği organizasyona A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son şampiyon apoletiyle katılacak.

Şampiyonanın grup etabının yanı sıra, 8'li finaller, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları Türkiye'de oynanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ şu sözleri söyledi:

"2019'da düzenlenen unutulmaz organizasyonun ardından, ev sahibi olarak bir kez daha Avrupa voleybolunun kalbinde yer almaktan heyecan duyuyoruz. Turnuvaya son Avrupa şampiyonu olarak katılıyoruz ve taraftarlarımızın tutkulu desteğiyle kendi topraklarımızda başarımızı tekrarlamayı dört gözle bekliyoruz."

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem ise "Son Avrupa şampiyonu olarak bir kez daha Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyon, 2026 yılında güzel ülkemizde düzenlenecek. Voleybol tutkumuzu tüm ülkeyle birlikte kendi evimizde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

2026 KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI'NA KATILACAK ÜLKELER HANGİLERİ?

2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na güncel olarak katılmayı garantileyen ülkeler şöyle:

Türkiye (Ev Sahibi) Azerbaycan (Ev Sahibi) İsveç (Ev Sahibi) Çekya (Ev Sahibi) Sırbistan (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi) Hollanda (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi) İtalya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi) Polonya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi) Fransa (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi) Bulgaristan (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi) Ukrayna (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi) Slovakya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Kalan 12 takım ise 2025 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası elemelerinden sonra belli olacak.