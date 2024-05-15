2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da düzenlenecek

15 May 2024 22:56 - Güncelleme : 15 May 2024 22:59

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçiş ücreti 24 TL oldu

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçiş ücreti 24 TL oldu

Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC), 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenlenmesine karar verdi.

EOC'nin 2012'de aldığı kararla dört yılda bir gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en büyük olimpik organizasyonu olan Avrupa Oyunları, bu kez İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan bu kararı büyük bir coşkuyla karşıladı.

İmamoğlu, "Bugün sporumuz, İstanbul'umuz ve ülkemiz adına tarihi bir günün coşkusunu yaşıyoruz. Bu büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı gururluyuz" dedi.

İmamoğlu, İstanbul'un dünya standartlarındaki spor tesisleri ve organizasyon yeteneği ile bu büyük etkinliğe en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını vurguladı.

2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenlenecek olması, şehrin spor altyapısının güçlendirilmesi ve turizminin canlanması açısından büyük bir fırsat olarak görülüyor.