2027 Avrupa Oyunları'nda 19 spor branşı bulunuyor

17 May 2024 08:49 - Güncelleme : 17 May 2024 09:01

Avrupa Olimpiyat Komiteler Birliği (EOC) tarafından düzenlenen kıtanın en büyük olimpik organizasyonu Avrupa Oyunları'nın 2027'de İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve EOC arasında üçlü mutabakat zaptı imzalandı.

Vatandaşlar tarafından 2027 Avrupa Oyunları'nın branşları merak ediliyor.

2027 Avrupa oyunları kapsamında Atıcılık, Atletizim, Badminton, Basketbol (3x3 Stilli) dahil olmak üzere 19 spor branşı bulunuyor.

Bu branşlar ise şöyle:

Boks

Bisiklet (BMX, Dağ Bisikleti, Yol Yarışı)

Eskrim

Futbol (Plaj Futbolu)

Güreş (Serbest Güreş, Grekoromen)

Jimnastik (Artistlik, Ritmik, Trambolin)

Judo

Karate

Kano (Sprint)

Masa Tenisi

Okçuluk

Su sporları (Atlama, Yüzme, Senkronize Yüzme, Sutopu)

Tekvando

Triatlon

Voleybol (Plaj Voleybolu)

50 ülkenin katıldığı oyunlar 4 senede bir düzenlenmektedir.

2015 yılında ilk olarak Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen oyunlar, 2019'da Belarus'un Minsk şehrinde ve 2023'te ise Polonya'da Krakow şehrinde düzenlenmiştir.