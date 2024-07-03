2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya, Portekiz, Arjantin, Paraguay ve Uruguay ev sahipliği yapacak

03 Temmuz 2024 14:48 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 15:24

Dünyanın en büyük uluslararası turnuvası olan FIFA Dünya Kupası 2030 yılında bir ilke imza atıyor.

FIFA tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 2030 Dünya Kupası için 3 ülke tarafından tek başvuru yapıldı.

Açıklamada ortak teklifin oybirliğiyle onaylandığı bildirildi.

Ayrıca turnuvanın 100'üncü yılı olması sebebiyle de üç ülkede de birer maç oynanacağı ifade edildi.

Organizasyon toplamda 3 kıta ve 6 ülkede düzenlenmiş olacak.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak olan ülkeler ise eleme maçları oynamadan Dünya Kupası'na direkt olarak katılacak.

2030 DÜNYA KUPASI NEREDE?

FIFA tarafından açıklanan bilgilere göre 2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz ev sahipliği yapacak.

Arjantin, Paraguay ve Uruguay'da ise sadece ilk maçlarını kendi ülkelerinde oynayacak.

FIFA başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada "Bölünen dünyada FIFA ve futbol dünyayı birleştiriyor. 1930'da Uruguay'ın düzenlediği ilk Dünya Kupası'nın şerefine, üç Güney Amerika ülkesini daha organizasyona dahil edeceğiz. İlk 3 maç, ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Montevideo'daki Mitico Stadı'nda oynanacak" dedi.