2034 FIFA Dünya Kupası Suudi Arabistan'da düzenlenecek

08 Temmuz 2024 08:46 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 09:05

2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya, Portekiz, Arjantin, Paraguay ve Uruguay ev sahipliği yapacak

2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya, Portekiz, Arjantin, Paraguay ve Uruguay ev sahipliği yapacak

2024 FIFA Dünya Kupası'nın nerede düzenleneceği ile ilgili adaylık başvurusu geçen sene sona erdi.

Avustralya ve Suudi Arabistan düzenleme teklifi bulunmuştu.

Ancak son anda Avustralya düzenleme teklifini geri çekti.

Avustralya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada "Tüm faktörler göz önüne alındığında, 2034 Dünya Kupası adaylığından çekilme kararı aldık" ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlar tarafından turnuvanın nerede düzenleneceği merak ediliyor.

2034 DÜNYA KUPASI NEREDE DÜZENLENECEK?

Avustralya'nın çekilmesinin ardından tek teklif yapan aday olan Suudi Arabistan'da kupanın düzenlenmesine karar verildi.

FIFA başkanı Gianni Infantino "Dünya Kupası şu anda tek aday olan Suudi Arabistan'da düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE DÜZENLENECEK?

2 yıl sonra düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası ise ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek.