2036 Olimpiyat Oyunları'nın nerede yapılacağı 2026'da belli olacak! Adaylar arasında İstanbul bulunuyor
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın bitmesinin ardından 2036'da düzenlenecek oyunların nerede yapılacağı gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2036 Olimpiyatları'nın Türkiye'de yapılması için talip oldu.
Fransa'nın ev sahipliğinde başkentinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları sona erdi.
Türkiye 2024 Yaz Olimpiyatları'nda 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 8 madalya aldı.
Oyunların sona ermesinin ardından 2036 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın nerede düzenleneceği ise vatandaşlar tarafından merak edildi.
2036 OLİMPİYATLARI NEREDE DÜZENLENECEK?
Olimpiyat Oyunları'nın nerede düzenleneceği Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından belirleniyor.
Komite tarafından açıklanan bilgilere göre 2036 Olimpiyat Oyunları'nın nerede düzenleneceği 2026 yılında belirlenecek.
2036 OLİMPİYAT OYUNLARI'NA ADAY ÜLKELER HANGİLERİ?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2036 Olimpiyat Oyunları'nda ev sahipliği yapmak için talip olduklarını açıkladı.
Hindistan, Polonya, Meksika ve Endonezya'nın da 2036'da düzenlenecek oyunlar için çalışmalar yaptığı biliniyor.