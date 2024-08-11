İtalya kadın voleybol takımı tarihinde bir ilk yaşadı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 20:41 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 20:38
İtalya Kadın Voleybol Takımı, ABD'yi mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu. İtalya tarihinde ilk kez bu dalda altın madalya kazandı. İtalyanlar yarı finalde Filenin Sultanlarını elemeyi başarmıştı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadın voleybolunda İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da kadın voleybolu branşının final maçında ABD ile İtalya, karşı karşıya geldi.
İtalya, ABD'yi 25-18, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.
Brezilya'nın bronz madalya kazandığı Paris 2024'ü A Milli Voleybol Takımı dördüncü tamamladı.
Kaynak: tgrthaber.com