Galatasaray’ın 'dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay Kuşadası'nda neye uğradığını şaşırdı!

11 Ağustos 2024 20:10 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 20:11

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Demirbay, yoğun geçen sezonun ardından soluğu Ege'nin incisi Kuşadası'nda aldı. "Dayı" lakaplı futbolcu, tatil için tercih ettiği Kuşadası'nda hem dinleniyor hem de hayranlarıyla buluşuyor.

ÜNLÜ FUTBOLCUYA İLGİ

Kerem Demirbay’ın Kuşadası’nda tatil yapması, kendisini gören futbolseverler arasında heyecan oluşturdu. Ünlü futbolcu hayranlarını kırmadı ve onlarla fotoğraf çektirdi.