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Galatasaray’ın 'dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay Kuşadası'nda neye uğradığını şaşırdı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ağustos 2024 20:10 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 20:11
Galatasaray’ın &#039;dayı&#039; lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay Kuşadası&#039;nda neye uğradığını şaşırdı!

Galatasaraylı Kerem Demirbay, Kuşadası'nda tatilin tadını çıkartıyor. Davutlar sahilindeki ünlü Venüs Plajı'nda görüntülenen Demirbay, eşi ve çocuğuyla birlikte güneşin ve denizin keyfini çıkarırken, aynı zamanda kendisini tanıyan futbolseverlere de sıcakkanlı tavırlarıyla yaklaştı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Demirbay, yoğun geçen sezonun ardından soluğu Ege'nin incisi Kuşadası'nda aldı. "Dayı" lakaplı futbolcu, tatil için tercih ettiği Kuşadası'nda hem dinleniyor hem de hayranlarıyla buluşuyor.

Galatasaray’ın 'dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay Kuşadası'nda neye uğradığını şaşırdı! - 1. Resim

ÜNLÜ FUTBOLCUYA İLGİ

Kerem Demirbay’ın Kuşadası’nda tatil yapması, kendisini gören futbolseverler arasında heyecan oluşturdu. Ünlü futbolcu hayranlarını kırmadı ve onlarla fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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