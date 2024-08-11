Jennifer Valente, Paris 2024'te altın madalya kazandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 19:37 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 19:19
Jennifer Valente, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bisiklet branşı kadınlar omnium kategorisinde ABD'li Jennifer Valente, altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Ulusal Veledrom'da kadın bisikletçiler, omnium kategorisinde mücadele etti.
ABD'li Jennifer Valente 144 puanla altın madalyaya ulaşırken Polonyalı Daria Pikulik 131 puanla ikinci, Yeni Zelandalı Ally Wollaston, 125 puanla üçüncü oldu.
Kaynak: tgrthaber.com