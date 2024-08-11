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Kosta Aleksic, Iğdır FK'ya transfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 18:11 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 18:13
Kosta Aleksic, Iğdır FK&#039;ya transfer oldu!

Iğdır FK, Panserraikos'tan Kosta Aleksic'i renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, 26 yaşındaki santrfor Kosta Aleksic'i renklerine bağladı. Sırp forvetle 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

Iğdır FK'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Panserraikos forması giyen forvet oyuncusu Kosta Aleksić ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Kosta Aleksić'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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