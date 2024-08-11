Arsenal düzenlediği Emirates Kupası'nda şampiyon oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 20:14 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 19:42
Premier Lig devi Arsenal, Emirates Kupası'nın finalinde Fransız kulüp Olimpik Lyon'u 2-0 mağlup etti.
Emirates Kupası'nın finalinde Arsenal ile Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'ndaki mücadele Arsenal'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Arsenal'ın gollerini 9. dakikada Saliba ile 27. dakikada Gabriel Magalhaes kaydetti. Bu sonucun ardından Emirates Kupası'nda şampiyon Arsenal oldu.
Kaynak: tgrthaber.com