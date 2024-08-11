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Arsenal düzenlediği Emirates Kupası'nda şampiyon oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 20:14 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 19:42
Arsenal düzenlediği Emirates Kupası&#039;nda şampiyon oldu!

Premier Lig devi Arsenal, Emirates Kupası'nın finalinde Fransız kulüp Olimpik Lyon'u 2-0 mağlup etti.

Emirates Kupası'nın finalinde Arsenal ile Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'ndaki mücadele Arsenal'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Arsenal'ın gollerini 9. dakikada Saliba ile 27. dakikada Gabriel Magalhaes kaydetti. Bu sonucun ardından Emirates Kupası'nda şampiyon Arsenal oldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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