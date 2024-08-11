Arsenal düzenlediği Emirates Kupası'nda şampiyon oldu!

11 Ağustos 2024 20:14 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 19:42

Kosta Aleksic, Iğdır FK'ya transfer oldu!

Kosta Aleksic, Iğdır FK'ya transfer oldu!

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Emirates Kupası'nın finalinde Arsenal ile Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'ndaki mücadele Arsenal'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Arsenal'ın gollerini 9. dakikada Saliba ile 27. dakikada Gabriel Magalhaes kaydetti. Bu sonucun ardından Emirates Kupası'nda şampiyon Arsenal oldu.