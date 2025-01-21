21-22 Ocak Küçükçekmece elektrik kesintisi saatleri duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

21 Ocak 2025 17:03 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:17

BEDAŞ aracılığıyla İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen arıza ve bakım çalışmalarının sonlanacağı saati öğrenebiliyoruz. Küçükçekmece Yenimahalle Mahallesi ve Cennet Mahallesi başta olmak üzere bazı bölgelerde planlı bakım yapılıyor.

21 Ocak günü meydana gelen elektrik kesintisinde çalışmalar sürerken vatandaşlar elektrik kesintisinin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. BEDAŞ, 21-22 Ocak Küçükçekmece elektrik kesintisine dair bilgi verdi. KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 21 OCAK? BEDAŞ, sosyal medya hesabından planlı bakım çalışmalarını duyurdu. 21 Ocak günü 00:00 – 06:00 aralığında Küçükçekmece – Söğütlü Çeşme Mah., 1. Fevzi Çakmak, Halkalı Sk. / Halkalı Merkez Mah., Dereboyu Sk. / Fevzi Çakmak Mah., 1. Fevzi Çakmak, Kanarya Sk. civarında kesinti yaşandı. Bugün 09:00 – 17:00 aralığında Küçükçekmece – Yeni Mahalle Mah., 2. Oğuzhan, Ankara, Atılgan Sk. / Halkalı Merkez Mah., 1. Karadut, 1. Nergis, 1244., Alkaya, Arifbey, Eski Bağlar, Fatih, Hekim, Mahmutbey, Pehlivan, Çatalçeşme, Çınarliçeşme, Ömürn Sk. / Kartaltepe Mah., 2. Karadeniz, Hisar Sk. civarında kesinti meydana geldi. 21 Ocak Salı günü İnönü Mahallesi, 1. Badem, 1. Erik, 1. Hardal, 1318., Oktay ve Şeftali sokak civarında 09.00 ile 13.00 aralığında elektrik kesintisi yaşandı. 22 OCAK ÇARŞAMBA YENİMAHALLE, KANARYA, CENNET ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? BEDAŞ verilerine göre 22 Ocak Çarşamba günü 00.00 ile 06.00 aralığında Fevzi Çakmak Mah. 1. Fevzi Çakmak, 914., 915., Ahmet Kocabıyık, Erken, Halkalı, Kanarya, Konfor, Sultan Murat sk, Tevfikbey Mah, 6. Yıldırım, Dündarlar, Halkalı Çıkmazı, Kirazlı, Mektep, Merkez, PTT, Süreyya, Vahit Efendi sk civarında kesinti olacak. 09.00 ile 17.00 aralığında ise Küçükçekmece Halkalı Merkez Mah, 1. Begonya, 1. Kasımpatı, 1. Manolya, 1. Orkide, 1. Zümrüt, 1. Çiğdem, 2. Menekşe, 2. Papatya, Altıner, Fatih, Kardelen, Melike, Orhangazi, Pembegül, Tığılay, Zeynebiye, Çiftlik Çıkmazı, Özgündüz, Kanarya Mahallesi, Mavikuş, Toy sokaklarında kesinti yaşanacak. Yarın Gültepe Mah, 1. Cengiz Topel, 1. Yayla, 2. Güneş, 3. Bahar, Bağlar, Girne, Kanal, Mor, Turan, Zeybek, Ülkü, İlknur 1. Orda, Er, Güdücü sokakta 09.00 ile 13.00 aralığında elektrikler olmayacak. İlgili Haberler Elektrik faturalarında yeni dönem resmen başladı! Sınırı aşan artık o destekten yararlanamayacak Şanlıurfa'da 'bu kadarı da olmaz' denilen olay! Kaçak elektrikle Bitcoin vurgunu