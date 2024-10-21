21-25 Ekim haftası temettü dağıtacak şirketler belli oldu

Editör: Sevcan Girgin / Kaynak: TGRT Haber

21 Ekim 2024 20:39 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 20:41

21 Ekim ile 25 Ekim tarihler arasında Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket temettü ödemesi yapacak. Milyonlarca yatırımcı temettü dağıtımı yapacak şirketler hakkında detayları öğrenmek istiyor. Bu hafta hangi şirket temettü dağıtıyor sorusu merak ediliyor.

Borsa İstanbul’da bir hafta daha geride kaldı. 21-25 Ekim tarihleri arasında 7 şirket temettü dağıtma kararlarını KAP üzerinden duyurdu. BU HAFTA HANGİ ŞİRKETLER TEMETTÜ DAĞITACAK? Genel kurul toplantılarının gerçekleşmesi üzerine temettü açıklamasında bulunan şirketler bu hafta kâr dağıtım için ödeme tarihlerini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı. İşte temettü dağıtımı yapacak 7 şirket: 1-BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) 21 Ekim 2024 tarihler arasında hisse başına net 0,69 TL temettü ödemesi yaptığını duyurdu. Ödemeler hesaplara 23 Ekim 2024’te geçecek. 2-GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. 21 Ekim Pazartesi günü hisse başına 0,17 TL temettü ödemesi yaptı. Ödemelerin yatırımcıların hesaplarına 23 Ekim Çarşamba günü geçeceği belli oldu. 3- LİDER TURİZM A.Ş. Lider Turizm (LIDER), 22 Ekim Salı günü hisse başına net 0,11 TL olarak temettü ödemesi gerçekleştirecek. Ödemeler hesaplara 24 Ekim 2024’te geçecek. 4- MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. kısacası MSGYO, temettü ödemesini KAP’a bildirdi. 22 Ekim Salı günü hisse başına net 0,24 TL temettü ödemesi yapacak olan Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ödemelerin hesaplara 24 Ekim 2024’te geçeceğini duyurdu. 5- BERKOSAN YALITIM TECRİT MADDE ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Berkosan A.Ş. inşaat, endüstri, otomotiv, spor, tesisat, ayakkabı ve çanta gibi sektörlerdeki kuruluşlara polietilen köpük, Polipropilen köpük ve Çapraz Bağlı Polietien Köpük ürünleri satıyor. Berkosan Yalıtım, 22 Ekim 2024’te hisse başına net 0,07 TL temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Ödemeler hesaplara 24 Ekim 2024’te geçecek. 6- MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Atilla Sevinçli tarafından İzmir'de kuruldu. 1990'lı yıllarda sektörün önde gelen tıbbi malzeme kuruluşları arasında yerini aldı. Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR), 23 Ekim 2024’te hisse başına net 0,26 TL temettü ödeyecek. Yatırımcıların hesaplarına ödemeler 25 Ekim Cuma günü geçecek. 7- OSMANLI MENKUL YATIRIM VE FON Osmanlı Menkul Yatırım ve Fon şirketi, müşterilerine aracılık hizmetleri, varlık yönetimi, velayet, yatırım danışmanlığı ve çevrimiçi ticaret platfomları hizmetleri verir. Osmanlı Yatırım diğer ismiyle OSMEN 25 Ekim 2024’te hisse başına net 0,05 TL temettü ödemesi yapacak. Ödemelerin hesaplara 31 Ekim 2024 tarihinde geçeceği belirtildi. Sıkça Sorulan Sorular Tüpraş 2024 ne kadar temettü verecek? Tüpraş, bugün itibarıyla hisse başına 11,94 TL temettü dağıtacağını açıkladı. Şişecam 2024'te temettü verecek mi? Şişecam hisse başına 0.72 TL temettü dağıtacak. Şirketin referans fiyatı 52.48 TL iken, temettü verimi %1.4 olarak belirlendi. Thy temettü veriyor mu? Şirket 22 Kasım'da, pay başına 12,83 TL temettü dağıtacağını duyurdu İlgili Haberler İslam Memiş bugüne kadar borsaya girmemiş olanlara seslendi! "Borsadan korkmayın"