23 Eylül Süper Lig maç takvimine göre Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşması oynanacak
Süper Lig'de şampiyonluk mücadeleleri devam ediyor. 21 Eylül günü ligde derbi heyecanı yaşanırken bu akşamın maç programı da gündeme geldi. 23 Eylül Pazartesi müsabakalarının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu haftalık maç takvimini yayımladı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bugün maç var mı, hangi karşılaşmalar oynanacak netleşti.
Dün akşam ligde Beşiktaş ile Eyüpspor mücadele etti.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 23 EYLÜL PAZARTESİ?
23 Eylül günü oynanacak olan müsabakalar arasında Gaziantep FK – Trabzonspor ve Göztepe – Kayserispor maçları yer aldı.
Brezilya Serie A
Gremio – Flamengo | 00.30
Trendyol 1. Lig
Şanlıurfaspor – Fatih Karagümrük | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
İtalya Serie A
Atalanta – Como | 21.45 | S Sport Plus, S Sport 2
İspanya La Liga
Real Betis – Mallorca | 22.00 | S Sport Plus, S Sport
Trendyol Süper Lig
Göztepe – Kayserispor | 20.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Gaziantep FK – Trabzonspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
23 Eylül akşamı oynanacak olan Gaziantep FK – Trabzonspor mücadelesi 20.00'da başlayacak. Takip etmek isteyenler Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranları üzerinden canlı olarak Trabzonspor maçını izleyebilecek.