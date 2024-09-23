23 Eylül Süper Lig maç takvimine göre Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşması oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Eylül 2024 10:44 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:46

Süper Lig'de şampiyonluk mücadeleleri devam ediyor. 21 Eylül günü ligde derbi heyecanı yaşanırken bu akşamın maç programı da gündeme geldi. 23 Eylül Pazartesi müsabakalarının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu.