Maç sonrası Arda Turan'ı kızdıran soru: Sonra Arda sinirlendi oluyor

23 Eylül 2024 05:09 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 05:21

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan Beşiktaş maçı sonrası sorulan bir soru karşısında sinirlendi. Gazetecilere "Bırakın bu gazeteciliği" tepkisini gösteren teknik adam 9 kere sorulan soruya cevap vermeyerek "sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş-Eyüpspor maçı 2-1 skorla Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan sorulan bir soru karşısında gerildi. 9 defa yinelenen soru karşısında "Bırakın bu gazeteciliği" diye sitem etti.

"9 KEZ SORDUNUZ, SONRA ARDA SİNİRLENDİ OLUYOR"

Siyah-beyazlılarla maçında mağlup düşen Eyüpspor'un teknik adamı Arda Turan maç sonrası kendi maçları yerine Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili ısrarlı sorular sonrası kızgınlığını gizleyemedi.

Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması sonrası maç değerlendirmesi için yapılan röportaj alanında kendisine sorulan derbi sorularına tepki gösterdi. Gazeteci ile yaşadığı diyalog sonrası şu ifadeleri kullandı: "Bırakın bu gazeteciliği. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi... Bak Beşiktaş-Eyüpspor maçı var. Bana 9 kere derbi diye sordunuz, sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor" dedi. Ardından alandan sinirli biçimde ayrıldı.