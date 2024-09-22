Beşiktaş, Eyüpspor'u son dakikada avlayarak 2-1 kazandı!

22 Eylül 2024 22:04 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 22:06

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş evinde yenilgisiz Eyüpspor'u konuk etti. Siyah-Beyazlılar rakibini 2-1'lik skorla yendi. Ev sahibinin gollerini Rashica ve Immobile kaydederken konuk takımın golü ise Emre Akbaba'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçında Beşiktaş evinde Eyüpspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş 20. dakikada Rashica ile skoru 1-0'a getirdi. İkinci yarıda ise Eyüpspor kazandığı penaltı vuruşunu 64. dakikada Emre Akbaba ile gole çevirdi ve maçta 1-1'lik denge geldi. Beşiktaş 90+3. dakikada Immobile'nin attığı penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Siyah beyazlılar, Eyüpspor'u 2-1 yenerek 3 puanı alıyor. GECENİN SONUÇLARI Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde: Rizespor 0-1 Samsunspor Kasımpaşa 0-0 Antalyaspor Adana Demirspor 0-2 Alanyaspor MAÇ PROGRAMI Beşiktaş haftayı 3 puan ile kapatarak puanını 13'e yükseltti. Siyah-beyazlı takım gelecek hafta Kayserispor deplasmanında galibiyet arayacak. Eyüpspor haftayı puansız kapatarak toplam puanını 9'da tuttu. İstanbul ekibi gelecek hafta evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. NARİN GÜRAN UNUTULMADI Beşiktaşlı taraftarlar, Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, tribüne "Çocuklar 'Narin'dir. İncitmeyin" yazılı pankart astı. 11'LER Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile. Eyüpspor: Berke Özer, Caner Erkin, Claro, Robin, Dubois, Melih, Samu Saiz, Midtsjo, Ahmed Kutucu, Emre, Thiam. İlgili Haberler 8 maçtır kazanamayan Kuyt, taraftarlar tarafından hedefte! Derbi sonrası Fenerbahçe'den "soyunma odasında gerginlik" iddiasına resmi yalanlama! Caner Erkin Galatasaray'da 2009-2010 sezonunda kiralık olarak oynadı Icardi'den Nusret'in paylaşımına yorumlu gönderme!