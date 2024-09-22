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Beşiktaş, Eyüpspor'u son dakikada avlayarak 2-1 kazandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Eylül 2024 22:04 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 22:06
Beşiktaş, Eyüpspor&#039;u son dakikada avlayarak 2-1 kazandı!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş evinde yenilgisiz Eyüpspor'u konuk etti. Siyah-Beyazlılar rakibini 2-1'lik skorla yendi. Ev sahibinin gollerini Rashica ve Immobile kaydederken konuk takımın golü ise Emre Akbaba'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçında Beşiktaş evinde Eyüpspor'u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş 20. dakikada Rashica ile skoru 1-0'a getirdi.

İkinci yarıda ise Eyüpspor kazandığı penaltı vuruşunu 64. dakikada Emre Akbaba ile gole çevirdi ve maçta 1-1'lik denge geldi.

Beşiktaş 90+3. dakikada Immobile'nin attığı penaltı golüyle 2-1 öne geçti.

Siyah beyazlılar, Eyüpspor'u 2-1 yenerek 3 puanı alıyor.

Beşiktaş, Eyüpspor'u son dakikada avlayarak 2-1 kazandı! - 1. Resim

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Rizespor 0-1 Samsunspor

Kasımpaşa 0-0 Antalyaspor

Adana Demirspor 0-2 Alanyaspor

Beşiktaş, Eyüpspor'u son dakikada avlayarak 2-1 kazandı! - 2. Resim

MAÇ PROGRAMI

Beşiktaş haftayı 3 puan ile kapatarak puanını 13'e yükseltti. Siyah-beyazlı takım gelecek hafta Kayserispor deplasmanında galibiyet arayacak.

Eyüpspor haftayı puansız kapatarak toplam puanını 9'da tuttu. İstanbul ekibi gelecek hafta evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. 

Beşiktaş, Eyüpspor'u son dakikada avlayarak 2-1 kazandı! - 3. Resim

NARİN GÜRAN UNUTULMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, tribüne "Çocuklar 'Narin'dir. İncitmeyin" yazılı pankart astı.

Beşiktaş, Eyüpspor'u son dakikada avlayarak 2-1 kazandı! - 4. Resim

11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile.

Eyüpspor: Berke Özer, Caner Erkin, Claro, Robin, Dubois, Melih, Samu Saiz, Midtsjo, Ahmed Kutucu, Emre, Thiam.

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Kaynak: tgrthaber.com

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