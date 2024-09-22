Icardi'den Nusret'in paylaşımına yorumlu gönderme!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Eylül 2024 21:19 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 21:24
Dün akşam oynanan derbi galibiyeti sonrası Arjantinli golcü futbolcu Icardi sosyal medyada Nusret'in paylaşımına yorum yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe ve Galatasaray dün akşam Kadıköy'de karşılaştı. Oynanan dev derbiyi 3-1'lik skorla Galatasaray kazandı. Maçta Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlığından dolayı forma şansı bulamadı.
Galibiyetin ardından Arjantinli golcü Icardi sosyal medya hesabından Nusret'in paylaşımına yorum yaparken Athena'nın "Kafama göre" şarkısıyla paylaşım yaptı.
İşte Icardi'nin yaptığı paylaşımlar:
Kaynak: tgrthaber.com