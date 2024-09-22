NBA'in unutulmaz spikeri Al McCoy hayatını kaybetti!

22 Eylül 2024 20:43 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 20:45

NBA'de uzun bir süre maç anlatan efsanevi spiker Al McCoy hayatını kaybetti.

NBA'de yarım yüzyıldan daha uzun bir süre maç anlatan ve Phoenix Suns'ın sesi olarak nitelendirilen efsane spiker Al McCoy 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kulübün açıkladığı ölüm haberinde, ölüm nedeni belirtilmedi. McCoy, NBA tarihinde en uzun süre görev yapan takım spikeriydi ve 51 yıl boyunca Suns maçlarını anlattı. İlk maçını 27 Eylül 1972'de, son maçını ise 11 Mayıs 2023'te anlattı.

NBA ve Phoenix Suns’ın efsanevi yıldızı Charles Barkley ise ünlü spikerin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Al McCoy, Phoenix, Phoenix Suns ve basketbolu seven insanlar için harika olan her şeyi temsil ediyordu. Al ile çalışmaktan onur duydum ve mutlu oldum, onu özleyeceğim." ifadelerini kullandı.