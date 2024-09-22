Derbi sonrası Fenerbahçe'den "soyunma odasında gerginlik" iddiasına resmi yalanlama!

22 Eylül 2024 19:37 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 19:45

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynadığı Galatasaray karşılaşmasında Başkan Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve gerginlik yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Sarı-lacivertli takım Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynadığı Galatasaray maçına ilişkin kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe, kulüpten yaptığı paylaşımda Galatasaray maçında Başkan Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve gerginlik yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç’un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir. Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin paylaşımında ayrıca, "Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsülü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz." denildi.