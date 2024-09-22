8 maçtır kazanamayan Kuyt, taraftarlar tarafından hedefte!

22 Eylül 2024 19:00 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 19:10

Hollandalı teknik direktör Dirk Kuyt yönetimindeki Beerschot'ın 8 hafta sonunda sadece 1 puan toplaması sonrası takımda kriz havası oluştu. STVV maçı sonrası taraftarların isyan bayrağını çektiği aktarıldı.

Belçika Ligi takımı Beerschot, yeni sezonda galibiyete hasret kaldı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt'un teknik direktörlüğünü yaptığı kulüp, ligde oynadığı 8 maçta 1 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sadece 1 puan alabildi.

Beerschot, son olarak sahasında STVV'ye 3-0'lık skorla kaybederek arka arkaya 7. mağlubiyetini aldı. Belçika ekibinde taraftarlar, bu maçın ardından isyan etti.

KONUŞMASINA MÜDAHALE EDİLDİ

Nieuwsblad'de yer alan habere göre, Beerschot'ta taraftarlar, maçın ardından takıma tepki gösterdi. Bazı taraftarların röportaj alanına girdiği ve takım kaptanı Ryan Sanusi'nin konuşmasına müdahale ettiği bildirildi. Taraftarların ayrıca kaleci Davor Matijas'a da tepki gösterdiği ifade edildi. Beerschot'tan bir taraftarın ise soyuna odasına girdiği kaydedildi.

Bu gelişmelerin ardından Beerschot ve STVV teknik direktörlerin basın toplantısını iptal etti. Taraftarların yapılan açıklamaların ardından röportaj alanından sakin bir şekilde ayrıldığı kaydedildi.

Beerschot taraftarlarının daha sonra stadyum dışında tribünün arkasında toplandığı, polisin ilk anda taraftara müdahale etmediği ancak daha sonra daha kötü olayların önüne geçmek için kimsenin geçişine izin verilmediği kaydedildi.

KUYT TARAFTARI SAKİNLEŞTİRDİ

Belçika ekibi Beerschot teknik direktörü Dirk Kuyt'un yaşanan bu olayların ardından taraftarın yanına dışarı çıktığı ve taraftarların sakinleştiği kaydedildi.

Beerschot takım kaptanı Ryan Sanusi, taraftarların tepkileriyle ilgili olarak, "Bu maçta gidişatı değiştirmek istiyorduk ama ne yazık ki olmadı. Önümüzdeki hafta Antwerp'e karşı inanılmaz önemli bir maç var. Derbinin onlar için ne anlama geldiğinin farkına varmalıyız. Onların onuru söz konusu." şeklinde konuştu.

Öte yandan kulüpte yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından teknik direktör Dirk Kuyt'un istifasının yakın olduğu öne sürüldü.

Beerschot, ligin bir sonraki haftasında 29 Eylül Pazar günü Antwerp ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.