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24 Erzincanspor - Çorum FK maçının yayıncısı ve saati belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Aralık 2024 15:52 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 16:00
24 Erzincanspor - Çorum FK maçının yayıncısı ve saati belli oldu

19 Aralık Perşembe akşamı oynanacak olan maçların saati ve yayınlandığı kanal netleşti. Türkiye Kupası'nda heyecan sürerken bugün Erzincanspor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak olan maçlar netleşti. Perşembe gününün programına göre bugün Erzincanspor ile Çorum FK​ karşılaşacak.

Taraftarların bir kısmı stadyumda takip ederken bir kısmı televizyon ekranlarında canlı olarak takip edecek.

ERZİNCANSPOR -  ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

19 Aralık Perşembe günü maç programına göre bugün oynanacak olan Erzincanspor - Çorum FK müsabakası 17.00'de başlayacak.

Canlı olarak takip etmek isteyenler A Spor​ ekranlarından izleyebilecek. ZTK​'da oynanan müsabakalar A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

24 Erzincanspor - Çorum FK maçının yayıncısı ve saati belli oldu - 1. Resim

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Ziraat Türkiye Kupası​'nda 5. tur eleme maçları oynanmaya devam ediyor. Tur 17 Aralık'ta başlamıştı. Bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar sonrası tur elemesi sona erecek. Günün programı şöyle:

13:00 | İskenderunspor - Hatayspor | A Spor

14:30 | Kırklarelispor - Adana Demirspor | A Spor

17:00 | 24 Erzincanspor - Çorum FK | A Spor

20:00 | Bucaspor - Göztepe | A Spor

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Kaynak: TGRT Haber
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